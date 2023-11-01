نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث، يبحث الطلاب عن ظهور النتائج لأنهم يعشون في حالة من التوتر والقلق الشديد وينتظرون خبر وزير التربية والتعليم للحصول على النتائج، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام الثلاثة فصول للعام الدراسي الجاري لمنح الطلاب العديد من الفرص وتقسيم المنهج على 3 أقسام فصل أول وثاني وثالث، وهذا ما يقلل من ضغط الطلاب وعند الامتحانات تكون عدد الأسئلة أقل يحاول الطلاب حلها بمنتهى الدقة للحصول على أعلى درجات النجاح.

كما أن تطبيق الفصل الدراسي الثالث وطرح الكتب المخصص ضمن المنظومة التعليمية الجديدة لتحسين مستوى الطلاب وهذا يتم تطبيقه لجميع مراحل النقل والشهادات المختلفة، ترقبوا معنا التقرير التالي وسوف نقدم لكم المزيد حول نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث.

نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث

تجهز وزارة التربية والتعليم العراقية لعقد المؤتمر الرسمي لاعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث في ظل حضور فريق من قطاع التربية والتعليم لتوثيق تلك اللحظة، وكشفت احدى المصادر أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم خلال هذه الفترة داخل الكنترول بمنتهى الشفافية والدقة وهذه تعليمات الوزارة لعدم حدوث أي أخطأ في الدرجات لأنها الفرصة الأخيرة للطالب في العام الدراسي 2022-2023 لكي ينتقل لمرحلة تعليمية جديدة في السنة الدراسية 2023-2024 وخلال الساعات القليلة القادمة يتم الإعلان عن موعد النتائج رسمياً، ثم يقوم الفريق المختص برفعها عبر الانترنت لكي يجدها الطلاب جميعاً.

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