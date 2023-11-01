تحميل الآن كشوفات نتائج اسماء المقبولين بصفة جندي pdf في وزارة الدفاع العراقية عبر موقع الوزارة 2023

يبحث العديد من المتقدمين على رابط تحميل كشوفات نتائج اسماء المقبولين بصفة جندي pdf في وزارة الدفاع العراقية حيث هناك العديد من المتقدمين للالتحاق في صفوف الجيش العراقي، وسوف نوضح اليوم كيفية الاستفسار عن نتائج القبول في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي لهذا العام الحالي 2023م حيث تعتبر نتائج المقبولين في وزارة الدفاع من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الجميع اليوم لضمان مستقبل أفضل للعديد من المتقدمين في دولة العراق لذلك سوف نوضح للجميع اليوم كيفية الاستعلام عن نتائج المقبولين في وزارة الدفاع.

تحميل الآن كشوفات نتائج اسماء المقبولين بصفة جندي pdf في وزارة الدفاع العراقية

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 في صفوف الجيش العراقي من أهم الموضوعات الحيوية في الوقت الراهن حيث يرغب العديد من المواطنين العراقيين تحميل كشوفات المقبولين في الجيش داخل دولة العراق لذلك سوف نوضح للجميع النتيجة النهائية ويتم ذلك من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

يشترط عليك فتح الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية.

ثم قم بعد ذلك بالاستعلام عن أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية.

ثم عليك إدخال البيانات الشخصية مثل رقم التسجيل أو رقم التعريف الشخصي أو البطاقة الشخصية في العراق.

كذلك بعد ذلك انتظر حتى يتم تحميل كشوفات نتائج أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي.

ثم البحث عن اسمك فيها داخل تلك الكشوفات.

ما هي شروط القبول في وزارة الدفاع بصفة جندي

للعلم أن نتائج أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية حيث للتعرف على أسماء المقبولين في الوزارة عام 2023م ويجب أن تكون وفق ما يلي من تلك الضوابط والشروط كالآتي: