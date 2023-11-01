أخبار التعليم
الرقم الامتحاني .. نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا results.mlazemna
الكثيرون في العراق ينتظرون بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي للدورة الثالثة في عام 2023، وهذا من أجل معرفة أداءهم الدراسي خلال هذا العام الدراسي، وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن تنظيم الدورة الثالثة للسادس الابتدائي، موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث في العراق، غالبًا ما يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل وزارة التربية العراقية عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا
بدأت وزارة التربية العراقية في الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي للدور الثالث، والعديد من الأشخاص يتساءلون عن كيفية الحصول على نتائج السادس الابتدائي ومعرفة ما إذا تم نقلهم للعام الدراسي التالي أم لا، لذا إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على نتائج السادس الابتدائي.
- قم بالإنتقال إلى موقع نتائجنا.
- اضغط على خانة استعلام وستظهر لك النتيجة.
الحصول على نتائج السادس الابتدائي في العراق
- اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.
- ابحث عن القسم المخصص لنتائج الامتحانات أو النتائج الدراسية.
- ستحتاج إلى إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب.
- يمكن العثور على هذا الرقم على بطاقة الطالب أو من خلال المدرسة.
- اضغط على زر ” استعلام ” للبحث عن نتيجة الطالب.
- ستظهر النتيجة إذا تم نشرها بالفعل على الموقع.
- يمكنك أيضًا الحصول على النتيجة من المدرسة التي قام الطالب بأداء الامتحان فيها.