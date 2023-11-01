رابط التسجيل في منحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين … منصة مصر الرقمية digital.gov.eg

رابط التسجيل في منحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين، أصبح من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة خاصة بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تدشين رابط الكتروني خاص للتسجيل في منحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين، ويسعى موقع البديل أن يستعرض معكم أهم التفاصيل الخاصة بهذا الخبر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط التسجيل في منحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين فتابعونا ……

رابط التسجيل في منحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط التسجيل في منحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين، خاصة مع ارتفاعى اسعار الكثير من المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، حيث تعتمد الكثير من الأسر المصرية على الدعم والذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية لعدد كبير من الأسر المصرية من محدودي الدخل لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وسد احتياجاتهم .

حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تسعى دائماً على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية مع بداية كل شهر، هذا بجانب صرف فارق نقاط الخبز وصرف 5 أرغفة بلدي يومياً لكل مواطن، وأشار “المصيلحي” خلال نهاية حديثه إلى أن الوزارة خصصت رابط الكتروني للتقديم على منحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

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