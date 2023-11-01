شهادات الادخار “هتحوش فلوس بالهبل” اختار من بنك مصر اللي يناسبك 2023

شهادات الادخار يبحث عنها العديد من الموظفين لمعرفة معلومات من بنك مصر حيث تم تثبيت سعر الفائدة والعمليات داخل البنك، وذلك بعد اجتماع اللجنة النقدية في البنك المركزي في 21 سبتمبر و هذا الإجراء جعل نسب الفائدة ثابتة مما دفع العديد من البنوك بمن فيهم بنك مصر، يطرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، وسنستكشف تفاصيل هذه الشهادات بشكل مفصل السطور القادمة.

شهادات الادخار هنعرفك كل المعلومات

البنك الأهلي و بنك مصر يقدمان مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعد تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اللجنة النقدية الأخير حيث إنه يتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي حيث جزء منها يأتي من كسر الشهادات والتحويل، والجزء الآخر يأتي من مصادر خارجية بينما يقدم بنك مصر شهادات مثل “شهادة القمة” و”شهادة إيليت” لتلبية احتياجات المواطنين البنك يسعى جاهداً لتحسين خدماته لزيادة قاعدة العملاء وتلبية احتياجاتهم.

بعد شهادات الادخار ماهي شهادات القمة

تقدم بنك مصر شهادة القمة بعائد سنوي يبلغ 9%، وهي متاحة للمصريين والأجانب مع الحد الأدنى للاشتراك 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته يتم صرف الفائدة لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري، وتصدر الشهادة بعد يوم واحد عقب الإيداع في البنك بالإضافة إلى ذلك فإن بنك مصر فرض شروطاً لعملية الاسترداد حيث يتم استرداد الشهادة بالدولار الأمريكي.

شهادات ايليت بعد شهادات الادخار من بنك مصر

قدم بنك مصر شهادة إيليت بعائد سنوي يبلغ 7%، متاحة لجميع المصريين والأجانب مع حد أدنى للاشتراك يبلغ 1000 دولار أمريكي و مضاعفاته يتم صرف الفائدة كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي وفقاً للشروط المحددة كما يمكن للأشخاص الحاصلين على شهادة إيليت الحصول على قرض يصل إلى 50% من قيمة استرداد الشهادة بحد أقصى 10 مليون جنيه مصري بنك مصر يسمح بالاسترداد بعد مرور 6 أشهر على الأقل وبحسب الشروط المحددة، و يتيح للعملاء تحويل المبلغ المسترد من مصر إلى حساباتهم في دول أخرى وفقاً للقواعد المعمول بها.