مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 الموسم الخامس … وموعد عرضه على قناة الفجر الجزائرية Osman 5

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 الموسم الخامس، مستمرين معكم في متابعة أهم وآخر الأخبار الخاصة بـ مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 الموسم الخامس الذي يترقبها عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، لما فيها من أحداث ووقائع مهمة يسعى عدد كبير من التعرف عليها كونها تاريخ للدولة العثمانية والأحداث التي دارت خلال هذه الحقبة الزمنية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 الموسم الخامس فتابعونا…

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 الموسم الخامس

يبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 الموسم الخامس، خاصة بعدما أعلنت إدارة قناة الفجر الجزائرية عن تأجيل عرض الحلقة 134 من مسلسل قيامة عثمان حداداً على شهداء غزة، وكانت القناة قد أعلنت عن عرض الحلقة في الاسبوع التالي .

وتدور احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 حول صراع عثمان مع عدوه الجديد الذي يريد أن يتخلص منه بشتى الطرق، حتى يحصل على حكم الدولة العثمانية، إلا أن عثمان يتصدى لأعدائه دائماً لكي يحافظ على كيان الدولة العثمانية مثلما أوصاه والده ارطغرل، ويظهر المؤسس عثمان في الحلقات الماضية وهو في حالة حزن شديد بسبب مرض زوجته الذي عجز الأطباء عن علاجها، إلا أنه يظهر قوياً أمام أعدائه، ويواجه الكثير من المحاربين والأعداء حفاظاً على الدولة العثمانية من بطش الأعداء.

موعد عرض الحلقة 134 مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس

يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية .

تردد قناة الفجر الجزائرية