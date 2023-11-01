موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 1445 ورابط الاستعلام عن الأهلية

تشتعل محركات البحث في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 1445، حيث يترقب المواطنين المستفيدون من الضمان الاجتماعي نزول الدفعة الجديدة على أحر من الجمر لكونها بمثابة معاش شهري لهم يساعدهم على المعيشة وشراء كافة مستلزمات الحياة، فالهدف الرئيسي من انطلاق الضمان الاجتماعي المطور هو توفير حياة كريمة لأصحاب الدخل المنخفض والفئات التي تستحق الضمان، وخلال الفترة الأخيرة تم إصدار أمر ملكي يقر بزيادة 20% من دعم التابع والعائل وهذا بشأن صرف الراتب مرتين هذا الشهر، وسوف نذكر عليكم في هذا التقرير موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور والاستعلام عن الأهلية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر 1445

يرغب العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور معرفة الموعد الرسمي لنزول الدفعة الجديدة الخاصة بشهر نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم الصرف في يوم الاربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، الموافق 17 ربيع الثاني، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة لكل مستفيدي في الحساب البنكي الخاص به، ويستمر إيداع الراتب حتى يصل المستحقات كاملة لكافة المستفيدين من أنحاء المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكن بكل سهولة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر نوفمبر من خلال الخطوات التالية:

اللجوء إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة الضمان الاجتماعي المطور.

إدخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية.

تسجيل كلمة المرور.

الضغط على كلمة تسجيل.

بعد ذللك سيظهر حالة الطلب إذا كانت بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط حول الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وتلك الشروط هي: