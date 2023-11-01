“شوف اسمك في الكشوفات” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق | منصة مظلتي umbrella

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق، بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الإنتهاء من رفع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 على الموقع الرسمي لها تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، وتجنب الازدحام في المكاتب والهيئات الحكومية، وأشارت وزارة العمل على أنه يمكن لأي مواطن الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية….

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق ، والتي أعلنت عنهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الموقع الرسمي لها ، تيسيراً لعدد كبير من الأسر المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يعد من اشهر البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الاشخاص الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، لسد احتياجاتهم وشراء ما يلزمهم من غذاء وسلع غذائية، بعد الغلاء الذي نتج عن الحرب الروسية ضد اوكرانيا، وإليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 .

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

او الدخول على منصة مظلتي .

ثم اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اضغط على تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد المراد الاستعلام عنه.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

وكانت وزارة العمل أعلنت عن عدد من الشروط الوجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي: