أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023 pdf عبر منصة مظلتي وموعد تسجيل الدفعة 7

حديث الآلاف من المواطنين في العراف هذه الفترة هو البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023 التي استقبلها المواطنين بفرحة كبيرة لأن الوزارة أتاحت فرصة للفئات التي لم تستفيد من منحة الرعاية الاجتماعية، وكشف عن الدفعة السادسة السيد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل في احدى اللقاء التلفزيونية وأكد أن الوزارة تحرص على فحص طلبات التسجيل لتوصيل الدعم لأكبر قدر من المستحقين، خلال الفقرات التالية نوضح لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023

لقد تم الإعلان أخيراً عن نتائج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة من الدفعة السادسة التي تقدم بها فيما يقارب نحو 90 ألف متقدم من جميع المحافظات العراقية من بينهم رجال ونساء وتم حصر عدد المستفيدين وتم تحديد موعد صرف المستحقات من قبل أحمد الأسدي وزير العمل وتبد|أ عمليات الصرف بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق مكن نوفمبر وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية، بشرى سارة للمواطنين من جميع محافظات العراق أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن الاستعداد لاستقبال طلبات جديدة في الدفعة السابعة، وأشارت أن فتح باب التسجيل يتم الإعلان عنه في أقرب وقت بعد انتهاء صرف الدفعة السادسة والوجبة التاسعة لجميع المستفيدين.

رابط منصة مظلتي هيئة الخدمة الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رفع نتائج المشمولين بالدفعة السادسة عبر الموقع الرسمي مظلتي ويمكن استخراج النتائج بالكشوفات كاملة بالخطوات التالية:.