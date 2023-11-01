” El Fajr TV” الان تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لمتابعة الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان مترجمة

تُعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية في الجزائر والوطن العربي،و تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام العربية والأجنبية. في عام 2023، قامت القناة بتحديث ترددها بهدف تحسين جودة البث وتعزيز كفاءة استقبالها، وتأسست قناة الفجر الجزائرية في عام 2006 وتعد جزءًا من المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري،و تبث القناة على مدار 24 ساعة وتغطي مناطق مختلفة في الجزائر والعالم العربي. تتنوع برامجها بين الأخبار والرياضة والثقافة والترفيه.

قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان

تعتبر بعض القنوات العربية شهيرة بعرض الأعمال الهندية والتركية. وبناءً على نجاح مسلسل “قيامة عثمان” وشهرته في جذب عدد كبير من المشاهدين، يرغب العديد من الناس في معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة أحداث هذا المسلسل.

يمكن لمحبي مسلسل “قيامة عثمان” مشاهدة حلقات الموسم الجديد على قناة الفجر الجزائرية، إذ أعلنت القناة عن عرض الموسم الخامس ابتداءً من الشهر المقبل. سيتم عرض الحلقات في مواعيد محددة، حيث ستكون الحلقة الجديدة يوم الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، وسيتم إعادة عرضها يوم الجمعة في تمام الساعة 1 ظهرًا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

قمر صناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 10922.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة : الفجر.