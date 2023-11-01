موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية 1445 حسب التقويم الدراسي لوزارة التربية والتعليم السعودية

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية 1445، بحث رائج على جوجل وفيس بوك وتويتر الآن حول موعد عقد اختبارات الترم الأول للطلاب بالمملكة العربية السعودية، كما يوجد بحث مرتفع أيضاً عن منصة مدرستي التي يؤدي الطلاب من خلالها الاختبارات ويحصلون منها على جداول الامتحانات ومعرفة النتائج والتقييم الدراسي، انطلقت الدراسة في المملكة العربية السعودية منذ شهرين وتم تسجيل عدد كبير من الطلاب في العام الدراسي الجاري لجميع المراحل التعليمية.

تعتبر السعودية من الدول التي تهتم بمنظومة التعليم عن بعد وتستخدم أحدث الأساليب وتطبق نظام الثلاثة فصول الدراسية منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وبعد تطبيق تلك المنظومة ارتفاع معدلات النجاح والدرجات للطلاب مما قل عدد الراسبين، ترقبوا معنا التقرير التالي من المقال وتحصلون على موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية 1445.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية 1445

العد التنازلي على انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، وحسب ما أعلنت عنه الوزارة أن اختبارات الترم الأول للعام الدراسي 1445 سوف تعقد بشكل رسمي بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من نوفمبر الجاري وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 16 من نوفمبر، وبعد انتهاء الاختبارات يحصل الطلاب على إجازة مطولة حتى يوم السبت الموافق 25 من نوفمبر 2023 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 26 من نوفمبر 2023.

رابط منصة مدرستي لحل اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445

هناك العديد من الطلاب الذين يمرون بظروف صحية صعبة ولا يمكن لهم التوجه للمدرسة لحل الاختبارات لذلك خصصت لهم وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني للدخول إلى بوابة الامتحانات وحلها عن بعد وهذا بعد أن حصلوا على موافقة رسمية من الوزارة وتقديم الفحوصات التي تثبت الحالة الصحية للطالب وكل ما عليكم سوى اتباع ما يلي:.