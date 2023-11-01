رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023 الذي يبحث عنها آلاف المواطنين منذ عدة أيام لأن معاش تكافل وكرامة تستند عليه الأسر لجلب مطالبهم الأساسية، كما أن معاش تكافل وكرامة يتم صرفه الفئات المتعففة التي لا يملكون أي سجلات تجارية أو أملاك ولا يملكون دخل شهري أو معاش ثابت سوى تكافل وكرامة، تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي بشكل يومي عدد كبير من طلبات الانضمام في منظومة معاش تكافل وكرامة لكن يجب أن تتطابق جميع الشروط بالمتقدم ويجب أن يكون من أصل الجنسية المصرية ولا يقل سن المتقدم عن 35 ويجب أن يكون هناك ابناء للاستفادة من الدعم، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023

للحصول على أي استفسار يتعلق بمعاش تكافل كرامة يرجى اتباع ما يلي:.

الضغط على الرابط التالي وزارة التضامن الاجتماعي. ثم اختيار تكافل وكرامة. إضافة الرقم القومي أو رقم كارت الصرف. ثم الضغط على استعلام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

يحصل المواطنين على مستحقات معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر الجاري 2023 في الشهر وفقاً للموعد الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي، كما يحصل المواطنين على المعاش بالزيادة الجديدة المعلن عنها رسمياً من مجلس الوزارة شهر سبتمبر الماضي، تتم عمليات صرف مستحقات الشهر الجاري يوم الأربعاء الموافق 15 من نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نوفمبر، كما أن عمليات الصرف أصبحت سهلة وسريعة دون الحاجة للالتزام بمكان واحد أي من خلال ماكينات atm بكارت الصرف أو من خلال البريد المصري أو سيارة البريد المتنقلة أو من خلال فوري أو البنوك الزراعية.