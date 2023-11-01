نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 pdf بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا

الطلبة والطالبات في العراق في انتظر اعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 مما يبحث البعض عن النتائج على مواقع التواصل المختلفة ومحركات جوجل للوصول إلى أي بيان جديدة عن موعد الظهور، حيث أنهى الطلبة والطالبات من الصف السادس الاعدادي من اختبارات الدور الثاني في يوم السبت الموافق 14 من أكتوبر الماضي، وتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بشكل مستمر ومنتظم للغاية.

وبعد ظهور النتائج بيوم واحد بدأ الطلاب في البحث عن رابط تسجيل الاعتراضات على أمل إعادة تصحيح الدرجات التي حصلوا عليها، يهتم الطلاب بمراجعة الإجابات بعد الخروج من لجنة الامتحان لتوقع درجة النجاح التي يحصلون عليها عند التصحيح ورصد الدرجات، وتلك الفئة من الطلاب من أوائل الطلاب التي قامت بتسجيل طلب اعتراض، اليوم ننشر لكم الموعد المتوقع للإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

تنتهي أعمال مراجعة طلبات التسجيل على اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني، ومن المقرر أن يتم ظهور نتائج الاعتراضات بكافة المحافظات العراقية في غضون ساعات قليلة بعد اعتمادها مباشرةً، تمكن عدد كبير من الطلاب الراسبين في الدور الأول أن يؤدون اختبارات المرحلة الثانية للحصول على درجات النجاح والانتقال للصف الأول الثانوي التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن معدلات القبول فيها، وسوف ينطلق العام الدراسي الجديدة بعد انتهاء اعلان النتائج لجميع المراحل والصفوف.

رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني