تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الذي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة بشكل ملحوظ منذ عدة أيام كونها ضمن القنوات المفتوحة والمجانية التي تقوم بنقل مباراة الأهلي وصن داونز، المغربية الرياضية قناة تم تأسيسها منذ أكثر من عشرة سنوات وتحرص القناة على اختيار المحتوى الرياضية التي تنقله، لأنها تريد الحفاظ على ما حققته السنوات الماضية وتبذل جهدها لكي تكون ضمن أقوى القنوات الرياضية على الساحة الفضائية.

تمتلك قناة المغربية الرياضية إمكانيات عالية وهذا ما يجعلها لديها القدرة على امتلاك حقوق البث الحي المباشر للبطولات والدوريات المختلفة، تعمل قناة المغربية على جميع الأقمار الصناعية وتعمل بشكل قوي على نايل سات بدون تشويش أو تقطيع، كما انها تعمل بدون توقف لأن الكبير والصغير من محبي الرياضية يعتمدون عليها، واليوم عبر هذا المقال نوفر لكم تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023.

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023

تقدم قناة المغربية الرياضية أقوى محتوى رياضية على الإطلاع ولديها استديو تحليلي يضم كبار المعلقين والمحللين، كما أن القناة توفر عدد كبير من البرامج الرياضية التي يقدمها كبار الإعلاميين لذلك تعمل القناة على مدار 24 ساعة وتحرص أن تنقل على الشاشة بشكل يومي نشرة رياضية تحمل أهم الأخبار، وضبطها على الجهاز الآن عليكم إضافة الرموز التالية:.

التردد: 11157

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معدل التصحيح:.4/3.

الجودة: HD.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز على قناة المغربية الرياضية

اليوم الأربعاء 1-11-2023 يلتقي فريق الأهلي أمام فريق صن داونز في مواجهة وتحدي جديد ضمن منافسات مباراة إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، وبعد ساعات قليلة جداً تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف يتم إذاعة البث الحي المباشر عبر قناة المغربية الرياضية HD ويقوم بالتعليق فيها سفيان الرشيدي ، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

تردد قناة المغربية الرياضية على عرب سات