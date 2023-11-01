رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445…. والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445، والتي أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه الزراعية لمساعدة عدد كبير من الأشخاص الراغبين في اقامة مشروعات تساعد على زيادة الإنتاج الغذائي، مع الالتزام بالشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية والشروط اللازمة …

دعم ريف برقم الهوية 1445

حيث أعلنت الحكومة السعودية عن رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445 إلا أنها وضعت عدد من الشروط وكان أولها أن يكون الشخص المتقدم لديه مهنة في برنامج دعم الريف ومنهم:

العاملون في قطاع زراعة الورود.

العاملون في قطاع زراعة الفاكهة.

العاملون في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل.

العاملون في قطاع المحاصيل البعلية.

العاملون في قطاع البن العربي.

الأسر الريفية المنتجة.

رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445

وأكدت الحكومة السعودية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن أهلية دعم ريف والتي جاءت كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي لدعم ريف على الانترنت.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على استعلام.

سوف تظهر امامك كافة البيانات الخاصة بالمستخدم .

شروط الحصول على دعم الريف 1445