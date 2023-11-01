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رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445…. والشروط اللازمة
رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445
يبحث عدد كبير من العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445، والتي أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه الزراعية لمساعدة عدد كبير من الأشخاص الراغبين في اقامة مشروعات تساعد على زيادة الإنتاج الغذائي، مع الالتزام بالشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية والشروط اللازمة …
دعم ريف برقم الهوية 1445
حيث أعلنت الحكومة السعودية عن رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445 إلا أنها وضعت عدد من الشروط وكان أولها أن يكون الشخص المتقدم لديه مهنة في برنامج دعم الريف ومنهم:
- العاملون في قطاع زراعة الورود.
- العاملون في قطاع زراعة الفاكهة.
- العاملون في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل.
- العاملون في قطاع المحاصيل البعلية.
- العاملون في قطاع البن العربي.
- الأسر الريفية المنتجة.
رابط الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1445
وأكدت الحكومة السعودية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن أهلية دعم ريف والتي جاءت كالتالي:
- زيارة الموقع الرسمي لدعم ريف على الانترنت.
- اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- تأكد من صحة البيانات المدخلة.
- ثم اضغط على استعلام.
- سوف تظهر امامك كافة البيانات الخاصة بالمستخدم .
شروط الحصول على دعم الريف 1445
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل سنه عن 21 عام.
- ألا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن 21 عام.
- أن يكون المتقدم لديه عمر حر معتمد من وزارة الموارد البشرية.
- كما يجب أن يكون المتقدم لديه مهنة معتمدة من دعم ريف.