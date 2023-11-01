خبر يسعد يومكم.. ‏موعد زيادة المرتبات القادمة بنسبة 7% بخلاف علاوة غلاء المعيشة + وزارة المالية تكشف عن خبر سار للموظفين

يرتفع البحث حول ‏موعد زيادة المرتبات 7% لاسيما أن جميع المواطنين عادة ما يحتاجون لأموال إضافية تساعدهم في سرعة تلبية احتياجات أنفسهم وذويهم، بالإضافة إلى أن زيادة المرتبات تتم بشكل منتظم كل عام ومنها ينتظر جميع الموظفين داخل الجهاز الإداري والحكومي للدولة أن يتم الإعلان والتأكيد على كون هذه الزيادات الخاصة بمرتب سوف يتم تطبيقها خلال العام المقبل دون تأخير في هذا الموعد.

‏موعد زيادة المرتبات 7%

كلما يأتي على الموظفين في الجهاز الحكومي والإداري للدولة موعد صرف المرتبات الخاصة بهم كلما يتم ازدياد معدلات البحث حول ‏موعد زيادة المرتبات 7%، لا سيما أن وزارة المالية عادة ما تقوم بتطبيق هذه الزيادة على المرتبات الخاصة بالموظفين كل عام وتحديدا في شهر يوليو، ومنها فإنه من المؤكد أن تتم زيادة المرتبات بهذه القيمة المعلنة في شهر يوليو من العام القادم 2024.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الموعد الذي تم ذكره هو نفسه موعد بداية السنة المالية الجديدة، والتي يتم تطبيقها بشكل سنوي حتى تساعد الدولة أبناءها الموظفين العاملين على خدمة أبناء جمهورية مصر العربية في الحصول على تقدير بسيط من الدولة، لمجهودات هؤلاء الموظفين المبذولة من خلال تطبيق هذه الزيادة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ها نحن ذا على مشارف انتهاء شهر أكتوبر الجاري وهذا يعني أن جميع الموظفين يريدون التعرف على موعد صرف مرتبات الشهر القادم ألا وهو نوفمبر 2023، لا سيما أن جميع الموظفين قد ارتاح بالهم بعدما تعرفوا على ‏موعد زيادة المرتبات 7% والذي يتم بشكل سنوي في موعد محدد دون تبكير أو تأخير.

على أن يكون موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر القادم لعام 2023 هو يوم 23 من نوفمبر على أن تستمر أيام الصرف تبعا لكل جهة على حدة، ومنها سوف يتم صرف المرتبات الخاصة بشهر أكتوبر في أيام 8,9,10 من شهر نوفمبر 2023.