“مجانا”رسميًا تنزيل Grand Theft Auto 6 بواسطة Rockstar Games هل ستصدر لعبة GTA 6 فعلاً؟

“مجانا”رسميًا تنزيل Grand Theft Auto 6، تعمل مصانع الشائعات وقتًا إضافيًا فيما يتعلق بلعبة Rockstar’s GTA 6، ويقوم المعجبون والمطلعون بإصدار تسريبات وتكهنات مع عدم وجود تفاصيل رسمية جوهرية في الأفق، فيما يلي نظرة عميقة على كل تلميح وتسريبات وتكهنات حول GTA 6، بينما ينتظر المعجبون بفارغ الصبر أي أخبار رسمية عن GTA 6، كان المجتمع نشطًا في مناقشاته. يقوم المشجعون بتشريح كل تلميح محتمل ويناقشون بفارغ الصبر التحولات والانعطافات المحتملة التي تحملها اللعبة في المستقبل، لتتمكن من تنزيلها تابع الفقرات التالية.

هل ستصدر لعبة GTA 6 فعلاً؟

نعم، تم الإعلان رسميًا عن Grand Theft Auto 6 بواسطة Rockstar Games في فبراير 2022 وهي قيد التطوير النشط، حيث عانت Rockstar من تسرب هائل كشف أكثر بكثير مما كانوا يرغبون في أن يكونوا في نظر الجمهور في وقت مبكر جدًا، وردوا بالتأكيد على أن GTA 6 ليست فقط قيد التطوير، بل عدة تفاصيل أخرى كشف عنها التسريب الذي تردد منذ فترة.

هل نعرف عن منصات GTA 6؟

ليس بعد لأنه من السابق لأوانه. تشير أحدث التسريبات إلى أن GTA 6 لن تأتي إلا إلى أجهزة الجيل الجديد، ويشير هذا إلى أن اللعبة ستصدر على أجهزة PS5 وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي، نحن نتصور أنه من غير المحتمل إصدار إصدار على PS4 أو Xbox One بناءً على موعد إصدار اللعبة بشكل واقعي.

هل هناك تاريخ إصدار للعبة GTA 6؟

لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار GTA 6 حتى الآن، أفضل إشارة لدينا عن موعد إصدار GTA 6 تأتي من Tez2 المطلع على Rockstar الموثوق به. وفقًا لأحدث منشوراتهم حول اللعبة التالية، يستهدف المطورون إصدار عطلة 2024 للعبة GTA 6، وأضاف المطلع أيضًا: “لسوء الحظ، قد يمتد الأمر إلى أوائل عام 2025 أيضًا”، لذلك لا تتوقع رؤية GTA حتى عام 2024 على أقرب تقدير، ونظرًا للتأخير الشائع في دورة إصدار الألعاب هذه الأيام، فقد يمتد إلى عام 2025 أو 2026.