4 قنوات مفتوحة”.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم والتشكيل المتوقع للفريقين al ahly vs sundowns

يواجه النادي الأهلي اليوم فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في مباراة إياب نصف النهائي التي تقام في القاهرة، يمكن لكافة مشجعي الفريقين متابعة مباراة الأهلي وصن داونز على 4 قنوات ناقلة مفتوحة وذلك لمتابعة التطورات والأحداث في المباراة لحظة بلحظة، فيما يلي سوف نوضح لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز ومعلقين المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

فيما يلي القنوات التلفزيونية التي ستبث مباراة النادي الأهلي وصن داونز، حيث تشمل قنوات عدة يمكن متابعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس وقناة أبوظبي الرياضية وقناة بين سبورت المفتوحة وكذلك قناة SSC الرياضية السعودية، وإليكم الترددات لكل قناة ناقلة:

تردد قناة OnTime Sports 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة بين سبورت القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12532

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

فيما يلي مواعيد المباراة بتوقيتات مختلف دول العالم العربي وهي كالتالي:

مصر وجنوب أفريقيا: الساعة 8:00 مساءً.

السعودية، الكويت، وقطر: الساعة 9:00 مساءً.

السودان وليبيا: الساعة 8:00 مساءً.

الإمارات العربية المتحدة: الساعة 10:00 مساءً.

تونس والجزائر والمغرب: الساعة 7:00 مساءً.

ويقام لقاء الأهلي وصن داونز في مباراة إياب نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي اليوم على استاد القاهرة الدولي.

معلقي مباراة الأهلي وصن داونز

معلقي مباراة الأهلي وصن داونز اليوم على القنوات المختلفة:

قناة أون تايم سبورت: المعلق الرياضي محمد الكواليني ومحمد عفيفي.

قناة أبوظبي الرياضية: المعلق الرياضي بلال علام.

قناة بين سبورت الرياضية: المعلق الرياضي فهد العتيبي.

قناة SSC SPORTS: المعلق الرياضي علي محمد.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم: من المتوقع أن يكون تشكيل النادي الأهلي في مباراته ضد صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

: محمد الشناوي. خط الدفاع : على معلول – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – أكرم توفيق.

: على معلول – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – أكرم توفيق. خط الوسط : آليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور.

: آليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور. الهجوم: حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا – بيرسي تاو.

تشكيل صن داونز المتوقع: وفيما يتعلق بتشكيلة صن داونز المتوقعة ضد الأهلي يتوقع أن تكون كالتالي: