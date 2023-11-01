4 قنوات مفتوحة”.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم والتشكيل المتوقع للفريقين al ahly vs sundowns
يواجه النادي الأهلي اليوم فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا في مباراة إياب نصف النهائي التي تقام في القاهرة، يمكن لكافة مشجعي الفريقين متابعة مباراة الأهلي وصن داونز على 4 قنوات ناقلة مفتوحة وذلك لمتابعة التطورات والأحداث في المباراة لحظة بلحظة، فيما يلي سوف نوضح لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز ومعلقين المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز
فيما يلي القنوات التلفزيونية التي ستبث مباراة النادي الأهلي وصن داونز، حيث تشمل قنوات عدة يمكن متابعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس وقناة أبوظبي الرياضية وقناة بين سبورت المفتوحة وكذلك قناة SSC الرياضية السعودية، وإليكم الترددات لكل قناة ناقلة:
تردد قناة OnTime Sports 1 HD
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11861
- الاستقطاب: رأسي V
- معدل الرمز: 27500
- التصحيح: 5\6
تردد قناة أبوظبي الرياضية
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12091
- الاستقطاب: رأسي V
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة بين سبورت القطرية
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11054
- الاستقطاب: أفقي H
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة SSC الرياضية السعودية
- القمر الصناعي: النايل سات
- التردد: 12532
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 4/3
موعد مباراة الأهلي وصن داونز
فيما يلي مواعيد المباراة بتوقيتات مختلف دول العالم العربي وهي كالتالي:
- مصر وجنوب أفريقيا: الساعة 8:00 مساءً.
- السعودية، الكويت، وقطر: الساعة 9:00 مساءً.
- السودان وليبيا: الساعة 8:00 مساءً.
- الإمارات العربية المتحدة: الساعة 10:00 مساءً.
- تونس والجزائر والمغرب: الساعة 7:00 مساءً.
ويقام لقاء الأهلي وصن داونز في مباراة إياب نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي اليوم على استاد القاهرة الدولي.
معلقي مباراة الأهلي وصن داونز
معلقي مباراة الأهلي وصن داونز اليوم على القنوات المختلفة:
- قناة أون تايم سبورت: المعلق الرياضي محمد الكواليني ومحمد عفيفي.
- قناة أبوظبي الرياضية: المعلق الرياضي بلال علام.
- قناة بين سبورت الرياضية: المعلق الرياضي فهد العتيبي.
- قناة SSC SPORTS: المعلق الرياضي علي محمد.
التشكيل المتوقع للفريقين
تشكيل الأهلي المتوقع اليوم: من المتوقع أن يكون تشكيل النادي الأهلي في مباراته ضد صن داونز كالتالي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: على معلول – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – أكرم توفيق.
- خط الوسط: آليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور.
- الهجوم: حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا – بيرسي تاو.
تشكيل صن داونز المتوقع: وفيما يتعلق بتشكيلة صن داونز المتوقعة ضد الأهلي يتوقع أن تكون كالتالي:
- حراسة المرمى: رونوين ويليامز.
- خط الدفاع: ريفالدو كوتيزي – ثيبوهو موكوينا – جرانت كيكانا.
- خط الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبدالمنعم بوطويل.
- خط الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.