اضافة 100 جنيه زيادة على التموين بالقانون!! + 4 فئات يحق لها اضافة المواليد علي بطاقة التموين تبعا لشروط.. ياسعدكم

أصبح اضافة المواليد علي بطاقة التموين هو الشغل الشاغل لدي بعض المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، ولهذا أكدت وزارة التموين على بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إضافة المواليد ولكن وفق شروط معينة وفئات محدودة، وأكدت الوزارة على إتاحة الخدمة الكترونيا عبر موقع دعم مصر التمويني للتسهيل على المواطن، ولهذا نقدم لكم خلال سطور التقرير شروط اضافة المواليد وكيفية التسجيل الالكتروني.

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين بعض الشروط لكي يتم قبول طلبات إضافة المواليد الجدد على البطاقة والتي تتمثل فيما يلي:

الحد الاقصى لعدد الافراد المسجل على البطاقة هو 4 أشخاص (الوالدين، 2 من الأبناء).

أما إذا كان عدد الأفراد المقيدين على البطاقة هو 3 اشخاص فمن الممكن إضافة فرد آخر بشرط أن يكون من الفئات والتي سنذكرها خلال السطور المقبلة.

السن المطلوب لاضافة المواليد على بطاقة التموين هو 4 أعوام ولا يقل عن ذلك.

الحد الادني للدخل الشهر يقل عن 3000 جنيه أو من الفئات المحدودة.

أما الفئات التي حددتها الوزارة والتي يحق لها تقديم طلب إلى مكتب التموين التابع له وتتمثل فيما يلي:

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.

مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

أسر الشهداء (الزوجة، الأبناء).

أبناء الأسر البديلة.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين أنه يمكن التقديم على اضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيًا، ويحق للفرد التقديم على طلب واحد فقط وفي حالة رصد أكثر من طلب مقدم فإن جميعها تعتبر غير مقبولة، ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية: