الآن نتائج قرعة معرض دمشق الدولي عبر www.diflottery.com.sy “خطوات الاستعلام بالتفصيل”

بحث قائم في هذا التوقيت من قبل المواطنين والمواطنات في دول العالم العربي وخصوصًا دولة سوريا عن نتائج قرعة معرض دمشق الدولي، حيث يتم توزيع بطاقات تصل إلى حوالي 100 ألف بطاقة، ثم يتم تحديد رقم وصاحب هذه البطاقة هو الفائز في اليانصيب، وينتظر المواطنين أسبوعيًا التعرف على صاحب البطاقة الفائزة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى يتم الإعلان عن الفائز وكيف يتم الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لليناصيب، فضلًا كونوا معنا.

نتائج قرعة معرض دمشق الدولي

يرغب عدد كبير من المتقدمين ومن قاموا بشراء البطاقات في الفوز بالجائزة، ولهذا السبب ينتظرون على أحر من الجمر موعد الإعلان عن الفائز، والجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن الفائزين كل يوم ثلاثاء بشكل أسبوعي على القناة السورية، وذلك بتمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، حيث يتم السحب بشفافية ومصداقية كبيرة للغاية، حيث الاختيار الفائز يكون بشكل عشوائي جدًا وليس بشكل مرتب.

الاستعلام عن نتائج قرعة معرض دمشق الدولي

يمكن للمواطنين والمواطنات حاملي بطاقات اليانصيب الاستعلام عن البطاقة الفائزة والتعرف هل بطاقتهم فائزة أم لا من خلال السير على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي: