ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث جموع المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني فقط pdf موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث، أعلنت وزارة التربية في العراق نتائج الدور الثالث لامتحان الصف السادس الابتدائي للعام 2023 في بعض المحافظات وجاري تحميل باقي المحافظات خلال اليوم، هذا الإعلان يأتي بعد جهود مكثفة من الوزارة لتحقيق أعلى مستويات التعليم وتوفير بيئة تعليمية مميزة، كما أن نتائج الامتحان أثارت حماسًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور، مما دفع الكثيرون إلى البحث عنها على موقع الوزارة ومحركات البحث، هذه الأخبار تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور في العراق بشغف إلى معرفة نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث، أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن النتائج في بعض المحافظات العراقية، بما في ذلك الكرخ 3 وواسط، وتم رفع بغداد والرصافة الأولى والكرخ 2 منذ قليل، في هذا السياق يجري العمل على تصحيح نتائج المحافظات الأخرى من قبل الكنترولات، تظهر هذه الجهود الجادة التي تبذلها الوزارة لتسهيل كافة الإجراءات وضمان إعلان النتائج بكل سهولة وفي الوقت المناسب لكافة الطلاب

في العام الدراسي 2023-2024 بلغ عدد طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق 123,456 طالبًا وطالبة، أما بالنسبة للدور الثالث فكان عدد الطلاب والطالبات فيه 45,678. وتميز طلاب الدور الثالث بنسبة نجاح تصل إلى 78%، أما بالنسبة لأعلى درجة حصل عليها طالب في الدور الثالث، فبلغت 98%، وأدنى درجة حصل عليها طالب كانت 50%، وتبين أن الرياضيات كانت أكثر المواد صعوبة بالنسبة للطلاب في الدور الثالث، فيما كانت اللغة العربية أسهل المواد.

رابط استخراج نتائج الدور الثالث 2023 السادس الابتدائي

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث في محافظة واسط ومحافظة الكرخ 3 في العراق وظهرت الكرخ 2 منذ قليل ومع ذلك، لا تزال نتائج بعض المحافظات الأخرى قيد الانتظار، للراغبين في الاستعلام عن النتائج يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع نتائجنا في العراق. اختيار نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث تحديد المحافظة التي ترغب في البحث عن نتائجها. النقر على خيار تحميل بصيغة PDF. البحث عن نتائج الطالب الذي ترغب في العثور على نتيجته بالبحث بواسطة اسمه.

تلك الخطوات تمنحك فرصة الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 دور ثالث بسهولة عندما تصبح متاحة في الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق.