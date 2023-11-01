من هو معلق مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة للمباراة اليوم 1 نوفمبر 2023

من هو معلق مباراة الأهلي وصن داونز يتوجه الأنظار صوب مواجهة مثيرة بين الأهلي وصن داونز، في لقاء مرتقب ضمن إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته على أرض استاد القاهرة الدولي. ستشهد هذه المواجهة تنافساً مثيراً يترقبه عشاق الكرة الإفريقية.

من هو معلق مباراة الأهلي وصن داونز

ستشهد المباراة الهامة بين الأهلي وصن داونز تعليقاً من خمسة معلقين على القنوات المختلفة، حيث سيقدم محمد الكواليني ومحمد عفيفي تعليقهما على قنوات أون تايم سبورتس، وسيكون علي محمد علي حاضراً على قناة بي إن سبورتس،

فيما سيلقي فهد العتيبي تعليقه عبر شاشة قناة SSC، وسيكون بلال علام حاضراً على قناة أبو ظبي الرياضية كما سيكون بإمكان الجماهير متابعة مباراة الأهلي وصن داونز عبر عدة قنوات منها beIN Sports HD، أون تايم سبورتس، SSC SPORTS، وأبو ظبي الرياضية.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ستقام المباراة مساء الغد الأربعاء على أرض استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، وفي لقاء الذهاب خارج أرضه خسر النادي الأهلي بهدف نظيف أمام صن داونز، بعد تأهله في الدور السابق على حساب فريق سيمبا التنزاني.

ويحتاج الأهلي لتحقيق فوز بفارق هدفين على الأقل للتأهل إلى نهائي دوري السوبر الإفريقي، هذه البطولة الجديدة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي “كاف” هذا العام، وفي حال تخطى الأهلي عقبة فريق صن داونز، سيواجه الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي دوري السوبر الأفريقي.