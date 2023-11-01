“فرحة في كل بيت”.. اعرف دلوقتي وشوف انت منهم ولا لا..أسماء المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

الجميع في مصر يعلمون ان العلاوات الخمسة تعد واحدة من اهم واقوى الجوانب الرئيسية التي تحسن مستوى المعيشة للأفراد المستفيدين من المعاشات، حسث ان هذه الانظمة تسهم هذه العلاوات في زيادة قيمة المعاش الشهري بشكل كبير ووبالتالى، يتساءل العديد من الأفراد عن الأهلية للحصول على هذه العلاوات وعن الشروط المحددة لذلك، كما يُلاحظ الجميع أن هذه العلاوات بشكل عام ليست متاحة لجميع مستلمي المعاشات ولكن حسب القانون فهي تُمنح لفئة معينة منهم.

من هم أسماء المستفيدين من العلاوات الخمسة؟

من جانبها بشكل عان تهتم الحكومة المصرية بكل ما يخص وضع زيادة فى مستوى المعيشة للمواطنين، وخاصة لأصحاب المعاشات وبهذا السياق،قد اعلنت انه تم إقرار علاوة خاصة بنسبة 12% وعلاوة بنسبة 7% من الأجر الأساسي للمعاشين، فيمكن لجميع الأفراد الذين يتقاضون معاشًا الاستفادة من هذه العلاوات دون النظر إلى سنة التعاقد ومن الشروط الهامة ألا يكونوا قد استفادوا من العلاوات الخمسة من قبل.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة ؟

سمكنك الاستعلام مباشرة من خلال الهيئة التابعة لوزارة التضامن والتى قد قدمت خدمة الاستعلام عن مستحقي الخمس علاوات بطريقة مبسطة عبر موقعها الإلكتروني:

1. في البداية عليك زيارة موقع الهيئة عبر الرابط المخصص.

2. ثم يمكنك اختيار كلمة للاستعلام عن مستحقي العلاوات.

3. وعليك إدخال الرقم القومي للفرد وهذا يكون لمعرفة ما إذا كان مستحقًا للمعاش أم لا.

4. ثم عليك التأكيد عدم تصفح الصفحة كروبوت.

5. وفي النهاية عليك إرسال الطلب للهيئة لاستلام النتائج بعد ايام.