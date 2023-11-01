“المواجهة النارية” تعرف الآن على موعد مباراة الأهلي وصن داونز على جميع قنوات الناقلة 2023

موعد مباراة الأهلي وصن داونز يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي اليوم، في تمام الثامنة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي، وقد نجح الأهلي في تخطي عقبة سيمبا التنزاني بتعادل إجمالي 3/3 عبر المباراتين، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض بفضل هدفين سجلهما خارج ملعبه بعد التعادل ذهابًا 2/2 في دار السلام، والتعادل 1/1 في القاهرة، وكان الأهلي قد تلقى هزيمة بهدف نظيف أمام صن داونز في مباراة الذهاب من دوري الأفريقي، التي أُقيمت في “بريتوريا” جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا، وفي توقيت السعودية والكويت وقطر، تكون الساعة التاسعة مساءً. أما بتوقيت السودان وليبيا، فيكون الموعد الساعة التاسعة مساءً، وستقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وبالنسبة لتوقيت تونس والجزائر والمغرب يكون موعد المباراة في الساعة السابعة مساء.

كيف يتأهل الأهلي للنهائي؟

للأهلي طرق متعددة للتأهل إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي، ويحتاج الفريق إلى الفوز على صن داونز اليوم بفارق هدفين للوصول إلى المباراة النهائية بعد الهزيمة بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ويمكن أيضًا للأهلي التأهل إذا فاز بهدف نظيف وفاز في ركلات الترجيح، أو بفوز بأي فارق آخر عدا النتيجة 3/1 التي ستؤهل صن داونز، وإذا انتهت المباراة الليلة بفوز الأهلي بهدف نظيف ستتجه المباراة مباشرة إلى ركلات الجزاء دون وقت إضافي.