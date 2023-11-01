استقبلها الآن “تردد قناة اون تايم سبورت” ON TIME SPORTS متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة اون تايم سبورت هي إحدى القنوات الرياضية التلفزيونية المعروفة في الوطن العربي، وتعتبر قناة أون تايم سبورت جزءًا من مجموعة قنوات “أون تايم” التي تقدم محتوى ترفيهي وإخباري متنوع، وتتميز بتغطيتها الشاملة للأحداث والبطولات الرياضية على مستوى العالم، كما تقدم القناة تغطية حصرية للعديد من البطولات والبطولات الرياضية، مثل كأس العالم لكرة القدم والدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تردد قناة اون تايم سبورت

تعتبر قناة أون تايم سبورت واحدة من القنوات البارزة في مجال البث الرياضي في المنطقة العربية، وهي مصدر رئيسي لمتابعة الأحداث الرياضية والمباريات المهمة لعدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي.

قناة أون تايم سبورت تبث مباريات كرة القدم والعديد من الرياضات الأخرى، بالإضافة إلى برامج رياضية وتحليلات مباريات، وتهدف القناة إلى تلبية اهتمامات المشجعين وعشاق الرياضة في العالم العربي من خلال تقديم محتوى رياضي متنوع وجودة عالية.

تردد قناة اون تايم سبورت

تقدم لكم مجموعة قنوات اون تايم سبورت محتوى رياضي متنوع بجودة عالية على العديد من الأقمار الصناعية، إليكم ترددات قنوات اون تايم سبورت:

تردد قناة اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD

تردد قناة اون تايم سبورت 3