“هتسجل فى خمس دقايق”..تعرف على كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية

معروف لدى الجميع في المملكة العربية السعودية أن الحصول على الرخصة من الوزارة المختصة يكون ضروري للغاية وطاك لممارسة مهنة التعليم، وهذا الأمر بشكل عام يضمن لك تدريب جيل متعلم وذكي بأفضل الأساليب من قبل معلمين مؤهلين، وفي هذا الاطار يكون لدى العديد من الخريجين في السعودية رغبة قوسة للبحص عن كيفية الحصول على هذه الرخصة المهنية واليوم سنوضح لكم في هذا المقال كيفية الحصول على الرخصة.

متى يكون موعد اختبار الرخصة المهنية 1445

في الفترة الماضية يذكر انه قد تم تقسيم ما يخص فترة التقديم لاختبارات الرخصة المهنية إلى فترتين وتكون الفترة الأولى مخصصة للرجال فقط والشباب، وذلك حيث يمكن لهم التقديم مباشرة فقط اعتبارًا من 18 أغسطس وحتى 27 سبتمبر، أما التقديم الخاص بالنساء، فهم يمكنهم التسجيل فقط في الفترة التى تكون ابتداءً من 25 أغسطس وحتى 16 نوفمبر.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية

يمكن لأي شخص الحصول على الرخصة المهنية عبر اتباع هذه الخطوات:

1. الدخول مباشرة الى منصة هيئة التعليم والتدريب.

2. ثم يكون عليك النقر على الأيقونة الخاصة بـ “خدمات الأفراد”.

3. ثم يمكنك الضغط على كلمة “اختبارات الرخصة المهنية” وقم بعد ذلك بتقديم طلب للختبارات.

4. ثم يمكنك كتابة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة.

5. قم بتسجيل الدخول إلى النظام.

6. هنا عليك تحديد مكانك واختر موعدًا لإجراء الاختبارات.

7. ثم يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة.

8. الخطوة الاخيرة تكون اختيار زر “تأكيد الطلب” لاستكمال العملية.