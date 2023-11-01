شاهد اليوم المواجهة النارية بين “الاهلي وصن داونز” على تردد قناة بين سبورت الرياضية2023 مجانًا

تردد قناة بين سبورت الرياضية تعتبر قناة بين سبورت الرياضية من بين الوجهات المفضلة لعشاق الرياضة في العالم العربي، حيث توفر مجموعة متنوعة من الأحداث والبطولات الرياضية بأعلى جودة بث تلفزيوني، ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة مباريات كرة القدم والرياضات الأخرى الشهيرة عبر تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة. فلنكن جاهزين للانغماس في عالم الرياضة ومتابعة الأحداث الرياضية الكبرى عبر هذه القناة المميزة.

تردد قناة بين سبورت الرياضية2023

تأسست قناة بين سبورت الرياضية كجزء من مجموعة قنوات بين سبورت، وهي إحدى القنوات الرياضية الرائدة في العالم العربي، وتم إطلاق قناة بين سبورت الرياضية لأول مرة في عام 1996، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أهم وجهات البث الرياضي في المنطقة.

قناة بين سبورت الرياضية تعتمد على شبكة واسعة من القنوات الفرعية لتغطية مجموعة متنوعة من الرياضات، بدءًا من كرة القدم ووصولاً إلى السباقات والمباريات الكبرى والأحداث الرياضية الدولية، وتعتبر قناة بين سبورت الرياضية بمثابة مرشد لعشاق الرياضة في العالم العربي، إذ تقدم تغطية مباشرة لأبرز الأحداث والبطولات على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم قناة بين سبورت الرياضية برامج تحليلية وبرامج حصرية تسلط الضوء على الألعاب والرياضيين البارزين، مما يساعد عشاق الرياضة في فهم ومشاركة أفضل اللحظات في عالم الرياضة.

وبفضل تاريخها الطويل وخبرتها في مجال البث الرياضي، أصبحت قناة بين سبورت الرياضية وجهة موثوقة لجميع عشاق الرياضة في العالم العربي، وتلعب دورًا حاسمًا في تعزيز وتعميق عشق الرياضة في المنطقة.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

إليك تصحيح لترددات قنوات beIN SPORTS المختلفة على الأقمار الصناعية:

قناة Bein Sports المفتوحة على سهيل سات:

التردد: 11566 ميجاهرتز.

عامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة beIN SPORTS HD 1 على النايل سات:

التردد: 11013 ميجاهرتز.

عامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات: