اسعار السلع التموينية لهذا الشهر + بعد مبادرة تخفيض الاسعار مفاجأة كبيرة من وزارة التموين.. متخليش حد يضحك عليك
اسعار السلع التموينية
تستمر عمليات البحث عن اسعار السلع التموينية بواسطة المواطنين وذلك قبل بدء عمليات صرف التموين الخاصة بشهر نوفمبر، حيث تتيح وزارة التموين الصرف بداية من يوم الأربعاء 1 نوفمبر وتكون على مدار الشهر لنحو 23 مليون بطاقة، وتبعا للوزارة فإن جميع السلع داخل القائمة تكون متاحة داخل المنافذ بجميع المحافظات بداية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، ولهذا نقدم لكم عبر موقعنا البديل اسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبر.
نصيب الفرد من الزيت والسكر
أكدت وزارة التموين أن قيمة الدعم للفرد الواحد هي 50 جنيها حتى الفرد الرابع و 150 رغيف شهريا، أما الفرد الخامس والسادس فإن قيمة الدعم لكلا منهما هي 25 جنيها فقط من التموين، أما نصيب الفرد من السلع الأساسية هو:
- صرف كيلو من السكر للفرد الواحد والحد الأقصى هو 6 أكياس على البطاقة الواحدة.
- صرف عبوة زيت خليط 800 مللي لكل فرد وبحد اقصى 4 زجاجات للبطاقة.
وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين بأن هناك اتفاقا مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لاطلاق مبادرة تخفيض الأسعار واستمرار طرح السلع التموينية الأساسية بسعر مخفض، كما وجه بتشكيل مجموعة من الأجهزة المختصة مع جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسعار والمرور الدوري على المنافذ والأسواق.
أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023
يبلغ عدد المواطنين المستفيدين من دعم التموين هو 64 مليون مواطن وإجمالي ما يصرف على الدعم ما يقارب من 4 مليار جنيه شهريا، وتتضمن قائمة السلع نحو 31 سلعة في جميع المنافذ بالمحافظات أما عن اسعار السلع التموينية ما يلي:
- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه
- زيت خليط 800 مللى بسعر 30 جنيهًا.
- الدقيق المعبأ ورقى أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيها.
- المكرونة 400 جم سعرها 6.5 جنيهات أما المكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها.
- الشاي الناعم وزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.
- سعر المربى وزن 350 جرامًا هو 16 جنيهًا.
- الجبن الأبيض وزن 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.
- الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.
- سعر الفول المعبأ 500 جم 9 جنيهات.
- سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.
- المسلى صناعى 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
- الصلصة 300 جم سعرها 8 جنيهات.