اسعار السلع التموينية لهذا الشهر + بعد مبادرة تخفيض الاسعار مفاجأة كبيرة من وزارة التموين.. متخليش حد يضحك عليك

تستمر عمليات البحث عن اسعار السلع التموينية بواسطة المواطنين وذلك قبل بدء عمليات صرف التموين الخاصة بشهر نوفمبر، حيث تتيح وزارة التموين الصرف بداية من يوم الأربعاء 1 نوفمبر وتكون على مدار الشهر لنحو 23 مليون بطاقة، وتبعا للوزارة فإن جميع السلع داخل القائمة تكون متاحة داخل المنافذ بجميع المحافظات بداية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، ولهذا نقدم لكم عبر موقعنا البديل اسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبر.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

أكدت وزارة التموين أن قيمة الدعم للفرد الواحد هي 50 جنيها حتى الفرد الرابع و 150 رغيف شهريا، أما الفرد الخامس والسادس فإن قيمة الدعم لكلا منهما هي 25 جنيها فقط من التموين، أما نصيب الفرد من السلع الأساسية هو:

صرف كيلو من السكر للفرد الواحد والحد الأقصى هو 6 أكياس على البطاقة الواحدة.

صرف عبوة زيت خليط 800 مللي لكل فرد وبحد اقصى 4 زجاجات للبطاقة.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين بأن هناك اتفاقا مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لاطلاق مبادرة تخفيض الأسعار واستمرار طرح السلع التموينية الأساسية بسعر مخفض، كما وجه بتشكيل مجموعة من الأجهزة المختصة مع جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسعار والمرور الدوري على المنافذ والأسواق.

أسعار السلع التموينية شهر نوفمبر 2023

يبلغ عدد المواطنين المستفيدين من دعم التموين هو 64 مليون مواطن وإجمالي ما يصرف على الدعم ما يقارب من 4 مليار جنيه شهريا، وتتضمن قائمة السلع نحو 31 سلعة في جميع المنافذ بالمحافظات أما عن اسعار السلع التموينية ما يلي: