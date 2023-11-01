“شوف هتقبض كام”…موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق ٢٠٢٣..اعرفها دلوقتي

أعلنت فى وقت لاحق من هذا الشهر وزارة المالية العراقية عن زيادة واسعة في رواتب المتقاعدين، ومنذ ذلك الإعلان، يسعى جميع المتقاعدين لفهم المزيد حول هذه الزيادة وذلك فهم يرغبون في معرفة كل ما يخص تاريخ صرف الرواتب ومقدار الزيادة، بالإضافة إلى الحصول على تفاصيل إضافية حول هذا الأمر وتكون هيئات مختصة في هذا المجال هي من قامت بنشر المعلومات المتعلقة بهذه الزيادة وانتشرت على اطار واسع بين الشعب وسنقوم بتقديمها لكم.

متى يتم صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين؟

وقد أعلنت وزارة المعاشات بشكل رسمى عن خدمة الاستعلام الإلكتروني عن تفاصيل الرواتب، وهذه الخدمة هي التي تشمل عدة خطوات فقط يجب عليك اتباعها:

1. قم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة المالية العراقية على الإنترنت.

2. ثم تقم بالبحث عن الخدمات المتعلقة بالاستعلام عن الرواتب.

3. وفى هذه الخانة سيتم توجيهك إلى واجهة مستخدم جديدة تحتوي على استمارة بيانات.

4. ثم قم بملء جميع المعلومات المطلوبة في الاستمارة.

5. وفقط بمجرد الانتهاء، انقر على زر الاستعلام، وستظهر لك جميع التفاصيل التي تبحث عنها.

ما هي شروط الحصول على راتب التقاعد؟

يجب على المتقاعدين أن يستوفوا بعض الشروط الأساسية للحصول على هذه المنحة وهذا يكون وفقًا للمعلومات الرسمية المعلنة:

1. يجب أن يكون المتقاعد قد عمل في أحد القطاعات الحكومية في البلاد.

2. يجب أن يكون قد قضى مدة خدمة تتجاوز العشرين عامًا في الوظائف الحكومية.

3. كما يجب أن يكون قد بلغ سن الستين عامًا على الأقل.

4. وذلك حيث يجب على الشخص المتقاعد تقديم الأوراق والمستندات الرسمية فقط من جهة العمل السابقة وتكون هي التي تثبت تقاعده بعد انتهاء فترة الخدمة المعترف بها.