“سجل قبل الجميع”..استمارة التقديم على الموازي 2023″ القبول الخاص” الفترة الصباحية بجامعات ومعاهد العراق

وزارة التعليم في العراق قد اتخذت بعض القرارات والشروط لعملية التقديم للقبول في هذا العام والتي قد تم افتتاح فترة التقديم الخاص يه بعد إعلان نتائج القبول المركزي للسنة الحالية، كما انه قد تم تحديد مجموعة من الشروط الهامة والرسمية التي يجب توفرها للقبول في هذا البرنامج، الذي يعتبر نظامًا تعليميًا تقدمه الحكومة للحصول على مقاعد في الجامعات الحكومية، كما يهدف هذا النظام بشكل مباشر إلى توفير بعض من فرص تعليمية للطلاب وتخفيف الضغط على الجامعات.

كيف يتم التقديم على التعليم الموازي ؟

لتقديم طلب الالتحاق بالجامعة في العراق، يتوجب اتباع الخطوات التالية:

1. عليك ان تقوم بالبدء بعملية التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة من وزارة التعليم العالي.

2. ثم يمكنك اختيار خمس خيارات للجامعات المفضلة.

3. وعليك في ما بعد تقديم نسخة من شهادة الثانوية العامة.

4. كما يمكنك ملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

5. عليك ان تقوم بعملية التحقق من قبول الطالب في نظام التعليم الموازي ومعرفة موقعته.

6. ويكون عليك بعد كل هذا ان تقم بزيارة الجامعة المقبول فيها ودفع جميع الرسوم الجامعية المطلوبة.

ما هو برنامج التعليم الموازي الصباحي؟

إنه اختيار مميز للطلاب في الفترة الصباحية تم تأسيسه لتوفير فرص للالتحاق بإحدى الكليات، وهو يساعد الطلاب على تحقيق درجات أعلى في المرحلة الإعدادية، هذا بالإضافة إلى انه ، يمنح الطلاب الفرصة لتحقيق أحلامهم في مجموعة واسعة من التخصصات مثل الطب والهندسة والعلوم والعديد من التخصصات الأخرى وتكون هذه الفرصة تسهم بشكل كبير في تطوير مستوى التعليم لدى الطلاب.