اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة جميع المستفيدين pdf كل المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تُعتبر الرعاية الاجتماعية واحدة من الخدمات الداعمة المقدمة للمواطنين في العراق، وتُخصص هذه الرعاية للأفراد ذوي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتقوم الحكومة العراقية بتوفير هذه المنح لتحسين الدخل الشخصي للمواطن العراقي ورفع مستوى معيشته، ونتيجة لذلك يقدم عدد كبير من العراقيين طلبات للحصول على هذه الدعم الاجتماعي، بهدف الاستفادة من هذه الفرصة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الأسماء التي تم قبولها للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023 يمكن الاطلاع عليها بشكل إلكتروني من خلال الرابط الرسمي للوزارة على منصة مظلتي باستخدام رقم البطاقة الذكية أو التموينية، يتعين توافر معايير الاستحقاق لتكون واحد من اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ويتم استبعاد الطلبات التي لا تتوافق مع هذه المعايير من قبل الفريق المختص، تلك الإجراءات تضمن توجيه الدعم للأشخاص الذين يستحقونه بناءً على احتياجاتهم والمعايير المعمول بها.

الاستعلام عن اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة

للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة المنصة الرسمية مظلتي. ثم اختر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة من القائمة المتاحة. انتظر لحظة، ستُحول تلقائياً إلى صفحة الاستعلام. أدخل رقم الهوية الخاص بك. حدد المحافظة التي تنتمي إليها. انقر على تحميل الكشوفات. ستظهر الأسماء المشمولة أمامك في الملف.

هذه الخطوات تمكنك من الاطلاع على الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية بكل سهولة وفعالية، نتمنى أن نكون أمددناكم بكافة المعلومات، في حالة وجود أي مشكلة يرجى التواصل معنا في التعليقات وسنساعدكم بأقصى ما يمكننا فعله.