وظيفة بمرتب تتخطي الـ 3000 جنيه بدون خبرة + وظائف خالية اليوم للشباب بشروط بسيطة جدا ومميزات خيالية “قدم دلوقتي”

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف خالية اليوم حيث تلقت طلبات من 39 شركة في مجالات مختلفة من القطاع الخاص، حيث تشمل 5931 وظيفة شاغرة في 11 محافظة مختلفة منها لذوي الاحتياجات الخاصة والراتب يبدأ من 3000 جنيه إلى جانب التأمين الصحي يبدأ التقديم عليها بداية من يوم الاربعاء 1 نوفمبر حتى نهاية الشهر الجاري، ونقدم اليكم خلال سطور التقرير التخصصات المطلوبة والأماكن المتاحة في كل منها.

وظائف خالية اليوم

ناشدت وزارة القوى العاملة الشباب الباحثين عن فرص العمل إلى تقديم الأوراق على الوظائف المعلنة والتي تصدرها الوزارة كل 15 يوما بالتنسيق مع عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة بالمحافظات خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته على المديريات بالمحافظات بمتابعة تلك فرص العمل حتى تأكد تسليمها للشباب المتقدمين، ومتابعة قانون توظيف العامل الذي له علاقة لصاحب العمل وتطبيق الحد الادنى للمرتبات لتقديم شاب مؤهل ومدرب لسوق العمل، وتابع الوزير أن جميع البيانات الخاصة بالتوظيف وأرقام الشركات متواجدة على الموقع الرسمي للوزارة في خانة (النشرة القومية للتشغيل).

أما المحافظات المتوافر فيها فرص العمل هي (القاهرة، القليوبية، الجيزة، الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، دمياط، الفيوم، قنا، الوادي الجديد).

التخصصات المطلوبة في نشرة التوظيف لوزارة القوى العاملة

بحسب بيان الوزارة فإن التخصصات المطلوبة من قبل الشركات الخاصة تتمثل فيما يلي:

مهندسين ميكانيكا وكهرباء.

صيدليين.

مساعد صيدلي.

أخصائي موارد بشرية.

عمال إنتاج.

مراقب جودة.

مندوب مبيعات.

محضر طلبيات.

مندوبين توزيع.

أفراد أمن.

عمال مخازن.

عمال خياطة بمختلف الأقسام.

محصلين ووسطاء تأمين.

فنيين في كل التخصصات.

عمال نظافة

أخصائي مشتريات.

وتشتمل نشرة التوظيف على عدد من الوظائف إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي 5% من الوظائف الشاغرة برواتب مجزية وذلك طبقا لخطة الدولة في رعاية أصحاب الهمم، تنفيذا للمادة رقم 10 من قانون العمل لسنة 2018 بإلزام المنشآت بتشغيل نحو 5% من بين جميع العاملين فيها، وأحد الوزير على المديريات فيجني المحافظات بتكثيف المتابعة على هذه الاعلانات وإرسال تقارير تفيد باستلام المتقدمين وتحري الدقة والمصداقية في نشر هذه الوظائف ومدى ضمان تطبيق الحد الادنى للأجور.