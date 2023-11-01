تصطيب اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 كل الملفات pdf منصة مظلتي | وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، برنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر واحدًا من البرامج الأهم التي أطلقتها الوزارة في الفترة الأخيرة، حيث يهدف إلى مساعدة جميع المواطنين في التغلب على التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، سنقدم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن المستحقين لهذا البرنامج، من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل رسمي عن الجولة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية في 30 أكتوبر 2023، يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن هذا البرنامج من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجهد كبير في تقديم طرق متنوعة للمتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية والاستعلام عن المستحقين، يبحث يوميًا حوالي 100,000 مواطن عراقي عن اسماء المشمولين، وتعهدت الوزارة بتقديم دعم شامل للجميع للرد على استفساراتهم.

يتوجب على المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية توافر الشروط التالية:

عدم تسجيل اسمهم في أي برامج الضمان الاجتماعي سابقًا. أن يكونوا من الأرامل والأيتام والمطلقات. أن تكون أسرهم مكونة من أربعة أفراد على الأقل. أن يعانوا من الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

برنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر فرصة لأصحاب الإعاقة والأمراض المزمنة، ويتطلب منهم تقديم تقارير طبية توثق حالتهم الصحية.

تحميل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السادسة

للوصول إلى معلومات اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي. انتقاء اختيار الرعاية الاجتماعية. تحديد أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023. اختيار الوجبة والدفعة المعنية. إضافة جميع البيانات اللازمة للمستفيدين. اضغط على زر تنزيل للحصول على الملف الذي يحتوي على معلومات جميع المستفيدين.

بهذه الطريقة، ستتمكن من الاطلاع على جميع الكشوفات المتعلقة بالمستفيدين لديك.