“قدم دلوقتي بسرعة”.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل في المنحة الجامعية للطلاب القدامى في الجزائر 2023

تعتبر إحدى الأمور المعروفة في الوقت الحالي داخل المجتمع الجزائري والتي تتعلق بأهمية التسجيل في المنح الجامعية الجزائرية التي يحرص عليها الشباب، حيث تُعد هذه المنح فرصة مهمة وكبيرة لتخفيف ما يخص أعباء أولياء الأمور وتوفير اكير قدر من الفرص لأكبر عدد من الطلاب للحصول على تعليم عالي وبالتالي، يسعى ملايين من المواطنين بشكل يومي إلى البحث عن كل ما يخص معلومات حول هذه المنح.

ما هى شروط المنحة الجامعية الخاص بالطلاب القدامى في الجزائر 2023 ؟

يُشترط بشكل عام للطالب الجزائري ووالديه أن يتوافر بهم جميع للشروط التالية:

1. أن يكون الطالب من جنسية الجزائر.

2. ويكون قد نجح في جميع اختبارات الثانوية العامة.

3. ان يتم تقديم صورة شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

4. ويكون عليك تقديم بيان يوضح الدخل السنوي للأسرة.

5. صورة من بطاقة الهوية للطالب ووالديه.

6. في حالة وفاة ولي الأمر الخاص بالطالب، يجب تقديم شهادة الوفاة الخاصة به.

7. كما يكون عليك تقديم شهادة مخالصة ضريبية إذا كان ولي الأمر يعمل في الأعمال الحرة.

8. وفي حالة انفصال الوالدين، يكون على الطالب تقديم وثيقة رسمية تثبت موقعة من الوالدين.

كيفية التسجيل في المنحة ؟

للتقديم على منحتي، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة منحتي.

2. أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

3. ثم حدد مرحلتك التعليمية.

4. قم بملء جميع المعلومات الخاصة بك .

5. يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة.

6. ثم قم برفقة جميع المستندات الضرورية.

7. عليك ان تقوم بكتابة جميع بيانات ولي الأمر للطالب.

8. ثم قدِّم إثباتًا لوظيفة الطالب.

9. انقر مباشرة على الأيقونة المخصصة للإرسال لتقديم طلبك.