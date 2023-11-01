“ظهرت دلوقتي”.. أسماء الوجبة السادسة العراق 2023.. ادخل على الرابط الخاص يمنصة مظلتي للاستعلام عن المستفيدين

بشكل عام قد زاد اهتمام الجمهور بشكل كبير بأسماء الرعاية الاجتماعية المختلفة والمنتشرة في جميع مناطق العراق وقد تم الكشف عن تفاصيل الدفعة الخامسة من هذه الرعاية منذ عدة أيام للمتقدمين مسبقًا واليوم سنقوم بنشر أسماء الأشخاص المستفيدين من هذه البرامج فى السطور التالية من المقال الخاص بنا.

تعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السادسه

نحن هنا بشكل خاص كي نساعدكم ولنعلمكم أن وزارة العمل في العراق قد قامت في الساعات الماضية بالإعلان عن الأسماء المستحقة للرعاية الاجتماعية في الدفعة السادسة ويمكنكم الآن مباشرة ان تقوم يالاستعلام عن كل ما يخص عملية قبولكم عبر الموقع الإلكتروني الرسمى و الخاص بوزارة العمل ويُشير إلى أنه تم بشكل عام قبول اكثر من 150,000 متقدم من أصل 500,000 متقدم وهذا يكون بناءً على بعض من المعايير المختلفة والتي تكون محددة وقد تم توفيرها للجميع.

طريقة الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة ؟

1. ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2. سجل دخولك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

3. ومن ثم بعد الدخول، ابحث عن كل ما يخص القسم المخصص لـ “اسماء الرعاية الاجتماعية” وانقر عليه.

4. ومن صم سيُطلب منك كتابة جميع المعلومات في الصفحة الجديدة، حيث يجب عليك تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

5. ومن صم بعد التحقق من كل ما يخص صحة المعلومات التي أدخلتها، عليك الضغط على زر “استعلام”.

6. ستظهر لك في النهاية جميع النتائج وستعلم ما إذا كنت انت شخص مشمولًا في برنامج الرعاية الاجتماعية أم لا.