“نتيجتك بين ايديك”..نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023 العراق pdf بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا.. اعرفها دلوقتي

الجميع في العراق يعلم ان مرحلة الصف الثالث المتوسط تُعتبر حاسمة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء في العراق و بعد فشل العديد من الطلاب في اجتياز الاختبارات في الدور الأول، تم توفير فرصة للالتحاق بالدور الثاني للطلاب الذين لم ينجحوا، حيث نجح بعضهم ولكن هناك طلاب وطالبات آخرين واجهوا صعوبات وتم نقلهم إلى الدور الثالث كفرصة أخيرة لهم.

تعرف على نتائج الثالث متوسط في العراق الدور الثالث 2023

يُرجى دخول موقع وزارة التعليم والتربية العراقية، حيث ستجد العديد من الخدمات على الصفحة الرئيسية.

ويمكنك البحث عن نتائج الثالث المتوسط للدور الثالث عن طريق اختيار مرحلة الثالث المتوسط، ثم تحديد الدور الثالث وإدخال رقم الامتحان الخاص بك.

ثم بعد ذلك، انقر على زر “استعلام” لعرض نتيجتك على الواجهة بمجرد إعلانها بشكل رسمي.

تعرف على جدول امتحانات الثالث المتوسط في العراق الدور الثالث