“الكل مستني”..موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دوري السوبر الأفريقي

تقام مباراة إياب الدور نصف النهائي من دوري السوبر الأفريقي 2023 في ملعب استاد القاهرة و هذا يدفع العديد من مشجعي النادي الأهلي إلى البحث عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتعد بطولة دوري السوبر الإفريقي تعتبر واحدة من البطولات القارية التي تم إنشاؤها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، وهي تكمل بذلك بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية في عالم كرة القدم.

موعد إقامة المباراة المنتظرة بين الأهلى وصن داونز

تقرر من قبل الكاف إقامة بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى بنظام خروج المغلوب ويتضمن هذا النظام مشاركة ثمانية فرق فقط في البطولة، وتشمل لوائح البطولة قاعدة تأهل الفريق الفائز إلى الدور النهائي بعدما يصل إلى المراحل المتقدمة في البطولة، فقد تم اختيار الفرق المشاركة في دوري السوبر الأفريقي من قبل الكاف استنادًا إلى التوزيع الجغرافي والتصنيف العالمي والتصنيف القارى وتضمنت المشاركة 8 فرق أفريقية مختلفة، بما في ذلك الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، إلى جانب فرق مثل الوداد الرياضي المغربي وإنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأتلتيكو بتروليوس دي لواندا الأنجولي وسيمبا التنزاني.

أين تقام مبارة الأهلي وصن داونز ؟

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بتوقيت المملكة العربية السعودية في إياب دوري السوبر الأفريقي هو الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء، الموافق 1 نوفمبر 2023، بتوقيت مكة المكرمة.