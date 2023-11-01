“سجل وهتدرب ببلاش”…تدريب بنك مصر مع جوجل.. اعرف قبل أي حد رابط التقديم والدورات المتاحة

أعلن بنك مصر عن تقديم دورات تدريبية مجانية للطلاب والخريجين في ثلاث تخصصات مختلفة بالتعاون مع مبادرة مهارات جوجل، وهي مبادرة تابعة للشركة المالكة لأكبر محرك بحث في العالم والبنك من جانبه أعلن عبر منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم فتح باب التقديم الإلكتروني للحصول على دورات جوجل خلال الربع الأخير من عام 2023 الحالي.

كيفية التقديم في تدريب بنك مصر ومنصة جوجل ؟

بنك مصر قد أطلق حملة للترويج لدورات التدريب المتاحة تحت عنوان “زود مهاراتك وطور مشروعاتك” وقد تم الإعلان عن أن التدريب سيتم عبر الإنترنت وسيشمل مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التسويق الإلكتروني، والإدارة المالية، وريادة الأعمال ومن بين المزايا التي يحصل عليها المتقدم للتدريب هي الحصول على شهادة معتمدة من بنك مصر وجوجل في المجال الذي يختاره.

طريقة التسجيل في بنك مصر ؟

الجميع يعلم ان بنك مصر اعلن وأكد أن التدريب مجاني بالكامل ومتاح للطلاب والخريجين من جميع الكليات ىيمكن للمهتمين التسجيل للدورات التدريبية عبر الموقع الرسمي لبنك مصر، حيث يتعين عليهم إدخال بريد إلكتروني للتواصل ورقم الهاتف لتلقي معلومات حول المواعيد والجلسات عبر تطبيق “اجتماعات جوجل”، بعد ذلك، سيتم إرسال رسالة تأكيد للمتقدم عبر البريد الإلكتروني والهاتف للتحقق من هويتهم وهذه من افضل الخدمات التي يبحث عنها الجميع وعليك البدء في التسجيل على الفور.