“النتيجة ظهرت وببلاش”…نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا.. شوفها قبل الجميع

يبدو أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور في العراق بالنتائج الخاصة بالامتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023 وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية العراقية نشر نتائج الامتحانات في بعض المحافظات، ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج لباقي المحافظات قريبًا و سنشرح في هذا المقال كيفية البحث عن نتائج الامتحانات ومتى ستتاح للمحافظات الأخرى.

طريقة الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

الطلاب وأولياء الأمور في العراق يتطلعون إلى معرفة نتائج امتحان الصف السادس الابتدائي للدور الثالث عام 2023 وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي عن نتائج الدور الثالث في بعض المحافظات مثل الكرخ 3 وواسط، وما زالت الكنترولات تقوم بتصحيح نتائج المحافظات الأخرى، فالوزارة تسعى جاهدة لتسهيل الإجراءات وضمان سهولة الوصول إلى نتائج الامتحان لجميع الطلاب.

كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي

للوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023 في العراق،

ويمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو استخدام موقع “نتائجنا” الإلكتروني من هنا.

ومن ثم بعد ذلك، يمكنك تحديد المحافظة التي تهمك والنقر على زر تحميل PDF لعرض القوائم الكاملة لنتائج الطلاب في تلك المحافظة.

موعد نشر نتائج السادس ابتدائي الدور الثالث 2023

وزارة التربية العراقية أعلنت رسميا عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث في محافظتين، وفي الوقت الحالي، تقوم الكنترولات بمراجعة الإجابات وتقييم الدرجات تمهيداً للإعلان عن باقي النتائج في اليوم التالي و يمكن الوصول إلى هذه النتائج عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية باستخدام الأسماء والأرقام الامتحانية.