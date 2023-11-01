“خبر سار للمواطنين” موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية.. النور هيرجع ويستقر من جديد

زادت فترة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين من جديد، مما عمل على غضب العديد من المواطنين، وبدأو يتساءلون عن موعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال والعودة إلى استهلاك الكهرباء بشكل طبيعي وملائم، حتى تستقر الأوضاع إلى مكانت عليه في البداية، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بموعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية بكل سهولة.

زيادة الأحمال الكهربائية من جديد

ليؤكد سامح الخشن، المتحدث بأسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء، يأتي بسبب الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي، مما يؤدي ذلك إلى استهلاك المزيد من الكهرباء بصورة جنونية، مع انخفاض في المصادر الجديدة التي من بينها “ألرياح، الشمسية، المائية”، إضافة إلى أن ذلك بدوره يؤدي إلى زيادة العبء على الطاقة الكهربائية المستخدمة على مستوى الجمهورية.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية

وأوضح سامح الخشن، أن انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية من المتوقع أن تقل في الفترة المقبلة مع اقتراب موسم الشتاء، الذي فيه تقل معدل استخدام الطاقة الكهربائية، فضلاً عن أن أمر زيادة استهلاك الكهرباء يتسبب في استهلاك العاز بكميات كبيرة للغاية تفوق الإستهلاك الطبيعي، مقارنة بالإستهلاك الذي تم في العام الماضي، مع العلم أن الزيادة في استهلاك الكهرباء تزامنت كذلك مع انخفاض الكميات الخاصة بالغاز الموردة خارج مصر بنحو 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.