تعرف على تفاصيل المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

العلاوات الخمسة التي يحصل عليها المواطنين تعتبر وسيلة مهمة تساعد الجميع لزيادة معاشات أصحاب المعاشات المختلفة وتحسين معيشتهم وفي العام 2023 وقد تم نشر جدول مخصص للحاصلين على هذا الدعم فهو يحتوي على جميع أسماء المستفيدين من هذه العلاوات وهناك الكثيرون من الذين يرغبون في معرفة قيمة المعاش المسموح لهم بعد تلك الزيادة.

من هم المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ؟

حتى نتيح تحسين مستوى المعيشة للمعاشين فقط، قامت الحكومة المصرية بتطبيق قانون يقضي بصرف 12% من مرتباتهم كعلاوة خاصة ومن هذا المبلغ، سيتم زيادة 7% من مرتب المعاش على مراحل تنفيذها ابتداءً من أول يوليو 2023، سيستفيد من هذه الزيادة جميع أصحاب المعاشات الحاليين والذين انضموا إلى نظام المعاش خلال الشهرين الأخيرين أو فيما بعد.

من هم الأشخاص المستفيدين من المعاشات ؟

ستتم صرف العلاوات على الأشخاص المعاشين وفقًا لثلاث فئات:

1. الفئة الأولى: أولئك الذين يتلقون معاشًا أقل من 2000 جنيه سيحصلون على علاوة تبلغ 12% من مرتبهم الأصلي اعتبارًا من يوليو 2023.

2. الفئة الثانية: يمكن لجميع الأشخاص الذين يتلقون معاشًا بقيمة 3000 جنيه أو أقل سيحصلون على علاوة بنسبة 21% من مرتبهم الأصلي اعتبارًا من أكتوبر 2023.

3. الفئة الثالثة: هذه الفئة هي من يتلقون معاشات كثيرة تزيد عن 3000 جنيه في الشهر سيتمكنون من الاستفادة من علاوة تبلغ 21% من مرتبهم الأصلي، وذلك ابتداءً من أكتوبر 2023.