مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي كأس الدوري الأفريقي اليوم | القنوات الناقلة مجانا بدون اشتراك

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، مباريات النادي الأهلي وصن داونز كانت متكررة بشكل كبير خلال الأعوام الأربعة الماضية في إطار دوري أبطال أفريقيا، وقد تم تصنيف الفريقين في نفس المجموعة في البطولة مرات عدة، بالإضافة إلى مواجهاتهم في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، تمت مواجهة النادي الأهلي وصن داونز في مجموعة من 15 مباراة، حيث جرت 14 منها ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، وواحدة ضمن دوري السوبر الأفريقي، وخلال مباراة اليوم سنتابع منافسة شرسة بين الفريقين إليكم التفاصيل.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يتواجه النادي الأهلي وفريق صن داونز في مباراة الإياب لنصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على أرض استاد القاهرة الدولي، وسيتم نقل المباراة على قنوات أون تايم سبورتس وقناة أبوظبي الرياضية الإماراتية كما هو مقرر في دوري السوبر الأفريقي.

من المتوقع أن تشهد مباراة الإياب بين النادي الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وهذا يعتبر أحد العوامل التي ستلعب دورًا حاسمًا لصالح النادي الأحمر أمام الفريق الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة مباراة الاهلي وصن داونز

ستتاح مشاهدة مباراة صن داونز والأهلي في دوري السوبر الإفريقي عبر القنوات التالية:

قناة أون تايم سبورتس المصرية. قناة المغربية الرياضية المغربية. قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية. شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

للحصول على ترددات القنوات المذكورة:

تردد قناة OnTime Sports 1 HD:

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5/6 القناة مفتوحة

تردد قناة أبوظبي الرياضية:

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12091 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 القناة مفتوحة.

تشكيلة الاهلي أمام صن داونز مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فريق صن داونز في الدوري الإفريقي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معول – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – أكرم توفيق.

في خط الوسط: آليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور.

في الهجوم: حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا – بيرسي تاو.

قررت قناة أبوظبي الرياضية تعيين معلقًا لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم، وكان اختيارهم لبلال علام للتعليق على المباراة، أما قناة أون تايم سبورت، فقد اختارت محمد الكواليني للتعليق على الصوتية الأولى ومحمد عفيفي للتعليق على القناة الصوتية الثانية.