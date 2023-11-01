عاجل.. انقطاع المياه عن هذه المحافظة الان ولمدة 7 ساعات لهذا السبب!

في إطار أعمال الصيانة وتطوير شبكات المياه، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج، عن انقطاع المياه وضعفها في بعض المناطق دادخل مدينة أخميم، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا إلى تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، وفقًا لما صرح به المهندس صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في المحافظة.

سبب انقطاع المياه في سوهاج

وأكد المهندس محمد عبد الغفار، أن سبب انقطاع المياه في محافظة سوهاج اليوم، يكون للقيام بأعمال إصلاح كسر في خط مياه وصل قطره إلى 24 بوصة، حيث إن ذلك نتج لقيام مقاول بتنفيذ خطوط الصرف الصحي في قرية نيدة، موضحًا بأن شبكة المياه وعودتها إلى الطبيعة ستتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بما تسمح للجميع بإستعمال المياه دون أدنى مشاكل أو عقبات، هذا وأنه سيتم تشغيل المحطات السطحية والمطورة الصغرى والعمل على تجهيز سيارات مياه نقية مجانًا يتم دفعها من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

التواصل مع خط الساخن بمياه سوهاج

وفي نفس السياق، أقر حسن محمود مدير الخط الساخن في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج عن تلقي أي شكاوى من قبل المواطنين، وذلك عبر رقم الخط الساخن المتمثل في 125 من أي شبكة محمول، إضافة إلى إمكانية التواصل على رقم “01207125125” عبر خدمة الواتس أب، فضلاً عن إمكانية التواصل على تطبيق الهاتف المحمول أو إرسال الشكاوى الخاصة بالمواطنين عبر الموقع الرسمي للشركة وهو ” www.scww.com.eg”.