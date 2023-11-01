ظهرت كاملة نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 موقع وزارة التربية epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023، يسعى الطلاب وأولياء الأمور في العراق إلى البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثالث في 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي نتائج بعض المحافظات مثل الكرخ 3 وواسط، لا يزال المراقبون يقومون بتصحيح نتائج المحافظات الأخرى، ويعمل الوزارة جاهدة على تسهيل الإجراءات للإعلان عن النتائج بسرعة وبشكل سهل لجميع الطلاب.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

أشارت وزارة التربية العراقية إلى أنها تواصل الجهود لرفع نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 في جميع المحافظات بعد الإعلان الرسمي عن نتائج بعض المحافظات، تقوم الكنترولات حاليًا بتصحيح الإجابات وتسجيل الدرجات استعدادًا للإعلان عن باقي نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 غدًا، ستكون هذه النتائج متاحة عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، حيث يمكن البحث عنها بالاسم والرقم الامتحاني.

العمل جارٍ على تصحيح باقي المحافظات، سيتم بعد ذلك إصدار النتائج بشكل إلكتروني، يُذكر أيضًا أن نجاح الطلاب في العام الحالي أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي لذا ليس هناك سبب للحزن أو القلق، يتوقع أيضًا صدور نتائج السادس الإعدادي في الأيام القليلة القادمة، وسنقدم لكم الروابط للوصول إليها.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

يمكنك اتباع الخطوات التالية للوصول إلى نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023 في العراق: