شغل بـ 6900 جنيه من غير خبرة.. وظائف خالية اليوم من وزارة الشباب والرياضة بمرتبات فوق الخيال “ابسط ياسيدي”

وزارة الشباب والرياضة تستمر في توفير وظائف خالية بشكل منتظم للباحثين عن فرص عمل في صفوف الشباب، تلتزم الوزارة بمواصلة تنفيذ هذه الجهود في إطار خطة الدولة للتصدي لمشكلة البطالة بين الشباب، تعلن الوزارة عن العديد من الفرص الوظيفية في شركات القطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية، نلقي الضوء في السطور التالية على أحدث فرص العمل التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظائف خالية للصيادلة

وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن توفر فرص وظائف خالية لصيادلة في صيدليات “لوتس”، حيث يشمل دورهم صرف الوصفات الطبية للعملاء النقديين والتعاقدات بناءً على شروط التعاقد، يجب على الصيادلة أيضًا تقديم الاستشارات الطبية الضرورية بالتعاون مع مدير الفرع، تقع أماكن العمل الشاغرة في مناطق مثل العاشر من رمضان، الرحاب، مدينة نصر، التجمع، مصر الجديدة، وشبرا.

شروط التقديم: تشمل أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس صيدلة وأن يكون عمره أقل من 35 عامًا، يجب أن يمتلك المتقدم خبرة تتراوح من 0 إلى 5 سنوات في مجال المبيعات.

المزايا تشمل رواتب تتراوح بين 5200 جنيه و 6900 جنيه مصري، حوافز، إجازة أسبوعية، تأمين اجتماعي، وعدد ساعات عمل يبلغ 8.5 ساعات.

للتقديم لفرص الوظائف الخالية، يجب على الراغبين زيارة الرابط المخصص وملء البيانات المطلوبة.

وظائف خالية في بورسعيد

أعلنت مديرية العمل في محافظة بورسعيد عن توفر فرص وظائف خالية للشباب من الجنسين بمختلف المؤهلات التعليمية في عدة مجالات، تشمل هذه الوظائف تأمينًا اجتماعيًا وصحيًا للمقبولين، وتوفير سكن وبدل انتقال للمغتربين.

بعض الوظائف المتاحة في شركة صناعة الأثاث: تتضمن 52 عامل تغليف، 7 فنيين ماكينات ماسيف، وعددًا من الوظائف الأخرى في مجال صناعة الأثاث. يجب أن تتراوح الأعمار بين 25 و50 عامًا، ويجب أن تكون المؤهلات متوسطة وعالية، وتعتمد الخبرة على الوظيفة والتخصص المطلوب، يجب أن يتمتع المتقدمون بالأوراق المطلوبة مثل السيرة الذاتية وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة المؤهل.

تقبل مديرية العمل طلبات التوظيف يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، عدا أيام العطلات. يجب تقديم الوثائق المطلوبة بشكل ورقي، ولا يتم النظر في طلبات العمل التي ترد بأي وسيلة أخرى.