“جميع الأسماء” لينك spa.gov.iq إستخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2023

ما زال العديد من المواطنين في محافظات العراق، يبحثون بشكل مستمر عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بعد أن تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة العم والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن أن هذه الرعاية جاءت ضمن المنح أو المساعدات التي يتم تقديمها للعديد من المواطنين والأفراد ذات الدخل المحدود والمتوسط، بما يوفر لهم حياة كريمة ملائمة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

هناك مجموعة هامة من التي يجب اتباعها من أجل القيام بإستخراج جميع كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما جاء في الخطوات التالية:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثم يتم الضغط مباشرة على زر “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

اختيار الوجبة السادسة أو الأخيرة.

ليتم العمل على كتابة جميع التفاصيل المتعلقة بالمستفيد.

الضغط مباشرة على زر “تحميل النتائج”.

في النهاية يتم استخراجها بكل سهولة.

المستندات المطلوبة للحصول علي الرعاية الاجتماعية 2023

هناك بعض المستندات التي يجب توافرها عند التقديم على منحة الرعاية الاجتماعية في العراق، كما على النحو التالي:-