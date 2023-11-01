سعر كرتونة البيض اليوم في الدكان للمستهلك .. سعر البيض والفراخ النهاردة بكام “رخصت خالص”

سعر كرتونة البيض اليوم، شهدت أسعار الدواجن تراجعًا في المزارع والأسواق اليوم، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضًا بحوالي 3 جنيهات تقريبًا، وبهذا ارتفع إجمالي تراجع أسعار الدواجن البيضاء خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 10 جنيهات للكيلو، ومن خلال هذا التقرير اسعار الدواجن والبيض اليوم.

اسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضًا بنحو 10 جنيهات منذ منتصف أكتوبر، إليك تقرير كامل بأسعار الفراخ اليوم كالتالي:

حيث بلغ سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم حوالي 66 جنيهًا للكيلو، بالمقارنة مع 76 جنيهًا في بداية أكتوبر.

وسجلت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعًا بنحو 10 جنيهات، واختلفت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق ما بين 73 و76 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة لأسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم، فقد وصلت إلى 60 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و170 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما أسعار الدواجن الرزي (الفيومي)، فوصلت إلى 95 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

تشهد أسعار البيض اليوم استقراراً واضحًا في الأسواق والمحلات، حيث تم تسجيل انخفاض يصل إلى نحو 6 جنيهات. ويعزى هذا الانخفاض إلى التوازن بين العرض والطلب، وفقًا لإعلان البورصة العامة للدواجن.

أسعار البيض الأبيض في المزارع تتراوح ما بين 125 و126 جنيهًا، أما أسعار البيض الأحمر فتتراوح ما بين 127 و128 جنيهًا، وبالنسبة للبيض البلدي، فإن سعره يتراوح ما بين 139 و140 جنيهًا في المزارع.

لتكون سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك كالتالي: