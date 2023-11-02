أسعار الدواجن اليوم في الدكان للمستهلك + الفراخ البيضاء والبيض عاملة كام دلوقتي.. “رخصت خالص”

أسعار الدواجن اليوم، سادت حالة من الاستقرار في أسعار الدواجن البيضاء صباح اليوم بعد فترة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها خلال الأيام السابقة، هذا وفقًا لأحدث الأسعار الرسمية المُعلَنَة داخل بورصة الدواجن في مصر والبورصة العمومية للدواجن، من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل المتعلقة بسعر كرتونة البيض اليوم واسعار الفراخ.

أسعار الدواجن اليوم

إليكم أسعار الدواجن اليوم وفقًا لبورصة الدواجن، بلغت 70 جنيهًا، بينما تتراوح أسعارها في الأسواق المحلية ما بين 79 و80 جنيهًا للكيلو.

أما سعر الفراخ الأمهات في البورصة، فوصل إلى 60 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك في الأسواق المحلية بمتوسط سعر يتراوح بين 70 و71 جنيهًا للكيلو.

أما الفراخ البلدي، فسجل تراجعًا في سعره ببورصة الدواجن ليبلغ 110 جنيهات للكيلو، وتتاح للمواطن المستهلك في الأسواق التجارية بسعر متوسط يبلغ 115 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة لأسعار أوراك الفراخ اليوم، فكيلو الأوراك يباع بـ 85 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو الدبابيس إلى 110 جنيهات، ويتاح كيلو الأجنحة بمعدل سعر يبلغ 55 جنيهًا في الأسواق التجارية صباح اليوم.

اسعار البيض اليوم

سُجل تراجعًا في أسعار البيض مع بداية هذا اليوم، بالنسبة لأسعار بورصة البيض اليوم وللمستهلك كالتالي:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 115 إلى 120 جنيهًا، هذه الأسعار زادت بحوالي 10 جنيهات تقريبًا في الأسواق حسب كل منطقة.

حيث انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك من 123 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر انخفضت من 125 جنيهًا إلى 126 جنيهًا، أما كرتونة البيض البلدي، فتراوحت بين 139 و140 جنيهًا، وهذه الأسعار ازدادت بمقدار 10 جنيهات تقريبًا في الأسواق.