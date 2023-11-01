(أحسبك مرتبك بعد تعديل الضريبة).. بأمر السيسي تعديل قانون الضريبة على الدخل 

من أجل تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطن المصري محدود الدخل ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الضريبة على الدخل وفقاً لكل شريحة “مستوى الدخل”، صدق اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2023 والذي يقضي تعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل والصادر وفقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي سبق وأن وافق عليه مجلس النواب المصري.

تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل

القانون رقم 175 لسنة 2023والذي يقضي بتعديل الضريبة بعض أحكام الضريبية على الدخل، دخل بالفعل بأمر رئاسي حيز التنفيذ، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على رفع المعانات عن عاتق المواطن المصري محدود الدخل، ومواكبة التطورات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.

قانون الضريبة على الدخل

قامت وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل القانون رقم 9 لسنة 2005 وذلك بهدف تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين.

الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل تشمل الراتب السنوي البالغ 30 ألف ولمعرفة باقي التفاصيل إليكم الشريحة الخاصة بكل دخل وضريبة الدخل المستحقة:

– 0%.. لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).

– 10%.. على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.

– 15%.. على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.

– 20%.. على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.

– 22.5%.. على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.

-25%.. على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه.

-27.5%.. ما زاد على مليون و200 ألف جنيه