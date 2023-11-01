اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | بحث اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية وزارة العمل pdf جميع المحافظات

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، على ضوء الإعلان الرسمي من وزارة العمل العراقية، تجهز كشوفات الوجبة التاسعة للإصدار مع بداية شهر نوفمبر، هذه الإجراءات تشمل جميع المحافظات للتحضير للدفعة السادسة من المساعدات الاجتماعية، تم التأكيد أن التسجيل في هذه الدفعة سيتاح اعتبارًا من يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 وسيتم التسجيل إلكترونيا وفقًا لشروط الأهلية.

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

تُعتبر إحدى أهم الدفعات بالرعاية الاجتماعية هي الدفعة السادسة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات على جميع المواطنين بشكل شهري لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر تقريبًا، يأتي هذا التوزيع في إطار تقديم الدعم للمحتاجين والفقراء الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

يجدر بالذكر أن هذه الدفعة مختلفة عن الدفعات السابقة، حيث يمكن للمواطنين الحصول على 150 دينارًا عراقيًا بدلاً من 100 دينار، وقد عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على زيادة عدد المستفيدين بهدف نشر الفرحة والسعادة في قلوب الجميع، من المخطط توزيع هذه المساعدة عبر الجهات الرسمية المخصصة.

أكثر من 150 ألف مواطن عراقي يبحثون حالياً عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة وهي الوجبة السادسة في العراق، تلك الوجبة من المقرر أن تُصرف اليوم وفقًا لتوجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أكدت أن هذه ليست الوجبة الأخيرة على عكس ما تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي

يمكن القيام بالخطوات التالية للوصول إلى اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة: